Seçil iyi de ben arızalıyım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili sorulara "İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yolda bırakmam" diye cevap verdi.



"10 NUMARA KIZ"

Başarılı popçu Ortaç "Hatta hep konuşuyorduk sonuçta bir aşk yaşadık bitince nasıl sürdüreceğiz. Kafamda hep deli sorular vardı" ifadelerini kullandı. Seçil Gür'le tekrar bir araya gelme ihtimalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Aslında Seçil süper bir kız ama ben arıza bir adam olduğum için olmadı. Yoksa Seçil on numara bir kız" diyerek eski sevgilisini övdü. Son günlerde yaşanan ekonomik krizlerin kendisini de etkilediğini belirten Ortaç, "Eskisi gibi zengin değilim. Durumu toparladım, çok borcum yok. Çalışanların maaşlarını para oldukça ödüyorum, onlar da birşey demiyorlar. " dedi.

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