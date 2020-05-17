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Haberler Sarmaşık Yasak öncesi alışveriş

Yasak öncesi alışveriş

Yasak öncesi alışveriş
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı ile alışveriş turunda görüntülendi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde süpermarketten ihtiyaçlarını gideren çift, yazlık kıyafetleri ile salaş bir görüntü verdi. İkiliye Mola'nın Sushi adlı köpeği de eşlik ederken sevgililer kısa bir yürüyüş sonrası evlerinin yolunu tuttu.
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