Yasak öncesi alışveriş

Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı ile alışveriş turunda görüntülendi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde süpermarketten ihtiyaçlarını gideren çift, yazlık kıyafetleri ile salaş bir görüntü verdi. İkiliye Mola'nın Sushi adlı köpeği de eşlik ederken sevgililer kısa bir yürüyüş sonrası evlerinin yolunu tuttu.

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