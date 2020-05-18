Demet Akalın heyecanlandırdı

Geçtiğimiz günlerde konser veremediği için "İdare edemiyorum" çıkışı yapan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ülkemizde planlanan normalleşme sürecinden sanatçı ve müzisyenlerin de faydalanmasını isteyen Akalın, paylaştığı konser fotoğrafının altına "Az kaldı" notunu düşüp mikrofon emojisi ekledi. Ünlü popçunun paylaşımı sevenlerini heyecanlandırırken "Yakında konser mi var?" yorumlarına neden oldu.