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Türk yönetmenin kısa filminde korona tesadüfü

Türk yönetmenin kısa filminde korona tesadüfü
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Hollywood'da ünlü filmlerin fragman kurgusunu yapan Ahmet Atalay, ilk yönetmenlik denemesi olan virüs konulu "The Cure" (Son Çare) filmini Youtube'dan ücretsiz gösterime sundu. Ölümcül virüs salgınına karşı geliştirilen aşıyı ele geçirmek için büyük ilaç şirketlerinin mücadelesini anlatan Atalay, "Zamanlaması çok ilginç oldu. Filmi çekerken virüs konusu ortalıkta yoktu, çok ilgi çekeceğini beklemiyorduk" dedi. Filmi bitirdikten sonra ortalığa yeni bir virüs yayıldığını söyleyen yönetmen, "Bu da garip bir tesadüf oldu" dedi.

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