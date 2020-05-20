Kızılay’ın yardımını mahallesine dağıttı

İzmir'de Türk Kızılayı ekipleri, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde gıda kolisi, ekmek ve ramazan pidesi dağıttı. Mahalleli Şenlendirici'ye yoğun ilgi gösterdi.

GÜNDELİK YAŞIYORLAR

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Burası Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge. Bugün bu mahallede doğup, büyüyen Hüsnü Şenlendirici de bizlerle beraber. Hanelere hem selamlarımızı iletti hem de yapmış olduğumuz yardımda bizlere destek verdi" diye konuştu. Hüsnü Şenlendirici ise "Atmaca'da yaşayanlar bugün kazandığını yarın harcayan insanlar. Bu zor zamanlarda Kızılay'ın verdiği destek göz ardı edilemez" dedi.