  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kızılay’ın yardımını mahallesine dağıttı

Kızılay’ın yardımını mahallesine dağıttı

Kızılay’ın yardımını mahallesine dağıttı
Giriş Tarihi: 20.5.2020

İzmir'de Türk Kızılayı ekipleri, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde gıda kolisi, ekmek ve ramazan pidesi dağıttı. Mahalleli Şenlendirici'ye yoğun ilgi gösterdi.

GÜNDELİK YAŞIYORLAR
Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Burası Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge. Bugün bu mahallede doğup, büyüyen Hüsnü Şenlendirici de bizlerle beraber. Hanelere hem selamlarımızı iletti hem de yapmış olduğumuz yardımda bizlere destek verdi" diye konuştu. Hüsnü Şenlendirici ise "Atmaca'da yaşayanlar bugün kazandığını yarın harcayan insanlar. Bu zor zamanlarda Kızılay'ın verdiği destek göz ardı edilemez" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılay’ın yardımını mahallesine dağıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA