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Mardin’i kokutacak

Mardin’i gül kokutacak
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Şarkıcı Berdan Mardini'nin, geçen yıl memleketi Mardin'e vefa borcunu ödemek için temelini attığı gül yağı ve gül suyu fabrikası, üretime başladı. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde kurulan fabrikada, 50 işçi sürekli, bin 500 işçi ise mevsimsel olarak istihdam edilecek. İlk olarak 600 dönüm üzerine ekilen gül ve lavanta bahçelerinden toplatılan ürünler, fabrikadaki kazanlarda işletilmeye başlandı. Mardini, "Memleketimiz için hayal ettik ve hayalimizi gerçekleştirdik. Artık bölgedeki hiçbir gencimiz göç etmeyecek. Hatta buralarda çalışmak için tersine göç bile başlayacak" dedi.

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