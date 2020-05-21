Görkem’li bayram

Sempatik oyuncu Görkem Sevindik, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer Şubesi'nin organize ettiği yardımlaşma ağına katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Sarıyer bölgesinde sokak sokak gezen Görkem Sevindik ve Diyanet Vakfı çalışanları, onlarca mahallede ihtiyacı olan kişilere yardımda bulundular. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıtan Sevindik'i karşısında gören küçük hayranları ise, şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI