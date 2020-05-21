Kalpleri ateşe verecek

Ünlü Pop/Rock sanatçısı Gizem Saatçi, Maksi adlı teklisinde yer alan "At Ateşe" isimli şarkıya, ABD'den dönerek yerleştiği Fethiye'de klip çekti. Çekimlerinin Kayaköy ve Kelebekler Vadisi'nde gerçekleştiği klip ve albüm hakkında konuşan Saatçi, "Kalpleri ateşe vermeye başladık. Albümü korona günlerinde yaptım. 4 şarkıdan oluşuyor " dedi.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Muğla'nın kendisine uğurlu geldiğini söyleyen Saatçi, "Uzun zamandır kafamda planladığım, ruhumla hissettiğim, bana göre müzikal kariyerimde yapmış olduğum en iyi dört şarkı diye adlandırabileceğim bir çalışma oldu" dedi. Türkiye'deki ilk ve tek kadın bas gitar vokali olduğunu söyleyen sanatçı, "Grubumuza yeni katılan ünlü piyanist ve bestekar dostumuz Murat Aygün'ün önemli katkısı oldu. Teoman'ın farklı bir versiyonda seslendirdiği şarkının mimarı Sabih Cangil'den 'Oluyorum' adlı eseri seslendirdim. " dedi.