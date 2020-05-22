Çocuklar umrunda değil

Artık kuaförün zamanı gelmişti diyen şarkıcı, sosyal medyada yaptığı esprilerin çok ciddiye alındığını söyledi. Ortamı yumuşatmak için espri yaptığını söyleyen Derici, "Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim yaptığımı da, dediğimi de yapmayın. Beni kimse örnek almasın" dedi. Kendisine yüklenen misyonlardan rahatsız olduğunu söyleyen ünlü popçu, "İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor' diyenler oluyor, almasın abi! Ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım" diyerek tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

'ANNEME YERLEŞİRİM'

Magazin gündemini de değerlendiren İrem Derici, Demet Akalın'ın 'Ben bile geçinemiyorum' sözü hakkında, "Kiramı ödeyemezsem annemin evine yerleşirim, orada bir odam var. Herkesin farklı gelir gider hesabı var" diye konuştu.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI