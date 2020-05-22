  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Çocuklar umrunda değil

Çocuklar umrunda değil

Yaklaşık iki aydır evinden çıkmayan ünlü şarkıcı , önceki gün Nişantaşı'ndaki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Çocuklar umrunda değil
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Artık kuaförün zamanı gelmişti diyen şarkıcı, sosyal medyada yaptığı esprilerin çok ciddiye alındığını söyledi. Ortamı yumuşatmak için espri yaptığını söyleyen Derici, "Ben trol olarak yaşayan bir kadınım. Benim yaptığımı da, dediğimi de yapmayın. Beni kimse örnek almasın" dedi. Kendisine yüklenen misyonlardan rahatsız olduğunu söyleyen ünlü popçu, "İrem hanım çocuklarımız sizi örnek alıyor' diyenler oluyor, almasın abi! Ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım" diyerek tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

'ANNEME YERLEŞİRİM'
Magazin gündemini de değerlendiren İrem Derici, Demet Akalın'ın 'Ben bile geçinemiyorum' sözü hakkında, "Kiramı ödeyemezsem annemin evine yerleşirim, orada bir odam var. Herkesin farklı gelir gider hesabı var" diye konuştu.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklar umrunda değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA