  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Gizem Şahin’e teklif yağıyor

’e teklif yağıyor

Gizem Şahin’e teklif yağıyor
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Geçen yıl Kosova'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Freedom of the World'de 35 ülke güzeli arasından birinci seçilen Gizem Şahin, film yapımcılarının radarına girdi. Amerika'dan Japonya'ya dünyanın farklı yerlerinden sinema teklifleri alan Şahin, şimdi bir Japon filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

GAZETECİ ROLÜNÜ OYNAYACAK
Ünlü stüdyolardan çok sayıda teklif alan Gizem Şahin, Kovid-19 salgını sonrasında hayat normale döndüğünde, rol alacağı filme karar verdi. Şahin, Japon korku filminde oynayacak. Tescilli güzel, dünya genelinde vizyona girecek filmde gazeteci rolünde seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Şahin, korona sonrası Nick Cannon'ın MTV'de yayınlanan televizyon şovuna konuk olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gizem Şahin’e teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA