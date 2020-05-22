Geçen yıl Kosova'da düzenlenen güzellik yarışması Miss Freedom of the World'de 35 ülke güzeli arasından birinci seçilen Gizem Şahin, film yapımcılarının radarına girdi. Amerika'dan Japonya'ya dünyanın farklı yerlerinden sinema teklifleri alan Şahin, şimdi bir Japon filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
GAZETECİ ROLÜNÜ OYNAYACAK
Ünlü stüdyolardan çok sayıda teklif alan Gizem Şahin, Kovid-19 salgını sonrasında hayat normale döndüğünde, rol alacağı filme karar verdi. Şahin, Japon korku filminde oynayacak. Tescilli güzel, dünya genelinde vizyona girecek filmde gazeteci rolünde seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Şahin, korona sonrası Nick Cannon'ın MTV'de yayınlanan televizyon şovuna konuk olacak.
Gizem Şahin’e teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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