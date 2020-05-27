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Haberler Sarmaşık Akalın’dan müsrif itirafı

Akalın’dan müsrif itirafı

Akalın’dan müsrif itirafı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Demet Akalın, karantina günlerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karantina sürecinde kendisini ve hayatı sorguladığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anladığını söyleyen Akalın, "Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum" diye konuştu.

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