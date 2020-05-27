Kaplan temalı kutlama mesajı

Sevilen oyuncu Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz, kızları Vina'yı da yanlarına alarak sevimli bir bayram karesi oluşturdu. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta, kaplan desenli kıyafetler giyen çift, kızlarına da kaplan tulumu giydirerek "İyi Bayramlar. Hepimize mutluluk ve sevgi dolu nice nice bayramlar olsun" mesajı yayınladılar.