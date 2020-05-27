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Haberler Sarmaşık Kaplan temalı kutlama mesajı

Kaplan temalı kutlama mesajı

Kaplan temalı kutlama mesajı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Sevilen oyuncu Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz, kızları Vina'yı da yanlarına alarak sevimli bir bayram karesi oluşturdu. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta, kaplan desenli kıyafetler giyen çift, kızlarına da kaplan tulumu giydirerek "İyi Bayramlar. Hepimize mutluluk ve sevgi dolu nice nice bayramlar olsun" mesajı yayınladılar.

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