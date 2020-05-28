Doksanların romantik sesi müziğe geri döndü

90'LI yılların sonunda çıkardığı "Alışamadım" adlı şarkısıyla kalpleri fetheden Sibel Bilgiç, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüş yaptı. Müzikten kopmadığını belirten Bilgiç, müzikseverlerin karşısına "Diyemedim" adlı parçasıyla çıktı. Önümüzdeki günlerde sahne çalışmalarına başlayacağını ve yılların açığını kapatacağını söyleyen Bilgiç, 'Bu tempoyu çok özlemişim. İlgiden memnunum' diye konuştu.

Ercan AKGÜN