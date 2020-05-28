Eski sevgiliye ağır gönderme

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Dobra kişiliğiyle sık sık sanal dünyada konuşulan şarkıcı, bu defa eski sevgilisini hedef aldı. Son günlerde çilek ve tuz deneyi sonrasında ortaya çıkan kurtçuklar konusuna gönderme yapan başarılı şarkıcı, "Çileği tuzla karıştırdım içinden karaktersiz eski sevgilim çıktı" paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.