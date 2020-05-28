Gencebay’dan rap müjdesi

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay, Instagram canlı yayın röportajlarıyla bilinen Burcu Şakar'ın konuğu oldu. Yayında yeni çıkacak albümü için sabırsızlandığını belirten Gencebay, "Rap müzik, müziğin içinde bir çeşnidir. Rapin farklı yapıları var. Şu an benim de yapmış olduğum bir çalışma var. Önümüzdeki günlerde inşallah albümde onu dinleyebileceksiniz. O albümde rap tarzını kullanacağım " sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

MELİH DEMİRTAŞ