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Haberler Sarmaşık Gülümsememe kuralını bozdu

Gülümsememe kuralını bozdu

Gülümsememe kuralını bozdu
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Yıllardır hiçbir fotoğrafında gülümsemeyen şarkıcı Victoria Beckham, oğlu Cruz ile çektirdiği bornozlu fotoğrafında kahkaha attı. Annesinin dişlerini göstererek güldüğü anı sosyal medya hesabından paylaşan Cruz, "Görünüşe göre annem gülümsüyor" dedi. Eski futbolcu David Beckham ise yaptığı yorumda, "Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi' diyerek takıldı.

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