Kedisi için kariyerinden vazgeçti

Ekranların sevilen oyuncusu Yasemin Hadivent, korona virüs salgını nedeniyle dizi çekimleri iptal olunca İstanbul'daki evinde karantina sürecine girmişti.

"BENİM İÇİN EVLAT GİBİ"

Hadivent, kedisi Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için çekimlerinde 27 bölüm rol aldığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinden ayrılma kararı aldı. ÇEKİMLERİ Ordu'da yapılan dizi için şehre dönmesi gereken güzel oyuncu, kedisine bakacak biri bulamayınca oyunculuk kariyerini etkileyecek bir karar alarak diziden ayrıldı. Aldığı kararı sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" diye konuştu.