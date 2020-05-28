O geceyi anlattı

Başarılı şarkıcı Sertab Erener, Moda Tasarımcıları Derneği'nin sosyal medyada yaptığı canlı yayına katıldı. 17 yıl önce 'Everyway That I Can' şarkısıyla kazandığı Eurovison gecesi hakkında konuşan Erener, "En son Belçika'nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim" dedi.
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