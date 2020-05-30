Geçtiğimiz ay en yakın dostu Nur Yerlitaş'ı sonra da annesini kaybetmenin acısını yaşadığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy, televizyon ekranlarına geri dönüyor. Türk Sanat Müziği'nin divası olarak kabul edilen Bülent Ersoy, yeni sezonda anlaşma imzaladığı televizyon programından aylık 3 milyon TL kazanacak. Diva saç ve makyaj temalı yarışma programında jüri olarak yer alacak.
Diva aylık 3 milyon kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.