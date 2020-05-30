Diva aylık 3 milyon kazanacak

Geçtiğimiz ay en yakın dostu Nur Yerlitaş'ı sonra da annesini kaybetmenin acısını yaşadığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy, televizyon ekranlarına geri dönüyor. Türk Sanat Müziği'nin divası olarak kabul edilen Bülent Ersoy, yeni sezonda anlaşma imzaladığı televizyon programından aylık 3 milyon TL kazanacak. Diva saç ve makyaj temalı yarışma programında jüri olarak yer alacak.