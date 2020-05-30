Hadise aşka geldi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin korona virüs salgını sonrası oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte karantinaya girdiği iddiaları magazin dünyasında günlerce konuşulmuştu. Basının ilgisinden sonra sessizliğe bürünen ikiliden ilk paylaşım Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından 'Sensizliğe Dayanamam' adlı parçaya eşlik ettiği bir video paylaşması, Hadise'nin salgın sürecinde bir araya gelemediği Kaan Yıldırım'a jesti olarak yorumlandı.