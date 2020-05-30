Koronasız yazları özlüyor

Korona virüs salgını süresince evinden çıkmayan oyuncu Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Gönderilerinden karantina sürecinde çok sıkıldığı belli olan güzel oyuncu, son paylaşımında geçtiğimiz seneyi özlediğini belirtti. Genç oyuncu koronasız günlere olan özlemini "Meğer geçen yaz daha güzelmiş!" sözleriyle dile getirdi.