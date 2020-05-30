  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Merve Boluğur’u kızdıran soru

’u kızdıran soru

Merve Boluğur’u kızdıran soru
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan oyuncu Merve Boluğur, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklindeki soruya, "Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendime göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek alırım, o ayrı" cevabını verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merve Boluğur’u kızdıran soru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA