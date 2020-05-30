Merve Boluğur’u kızdıran soru

Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan oyuncu Merve Boluğur, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklindeki soruya, "Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendime göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek alırım, o ayrı" cevabını verdi.