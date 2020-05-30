  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Minnoşuna kavuştu

Minnoşuna kavuştu

Sunucu geçtiğimiz gün, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Erhan Kanioğlu’nu çocuğunu kaçırmakla suçlamış ve devlet yetkililerinden yardım istemişti. Kaplan, dün yaptığı açıklamada çocuğuna kavuştuğunu duyurdu.

Minnoşuna kavuştu
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Ünlü sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski eşi Erhan Kanioğlu'nun kızlarını kaçırdığını iddia ederek yetkililerden yardım isteğinde bulunmuştu. İsteği kısa sürede gerçekleşen Meral Kaplan, yaptığı yeni açıklamada kızına kavuştuğunun müjdesini verdi.

HASRET SONA ERDİ
20 gündür kızından ayrı kalan güzel sunucu, yavrusuna kavuştuğu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Kaplan, "Minnoşuma kavuştum" notunu düştü. Yardım talebine en kısa sürede cevap veren devlet yetkilileri ve kurumlarına da teşekkür eden Kaplan, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ve Zehra Zümrüt Selçuk'u da etiketleyerek "Çok teşekkür ederim" dedi.

Meral Kaplan geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı eşi Erhan Kanioğlu için, uzaklaştırma ve koruma tedbiri aldırmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minnoşuna kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA