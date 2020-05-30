Minnoşuna kavuştu

Ünlü sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski eşi Erhan Kanioğlu'nun kızlarını kaçırdığını iddia ederek yetkililerden yardım isteğinde bulunmuştu. İsteği kısa sürede gerçekleşen Meral Kaplan, yaptığı yeni açıklamada kızına kavuştuğunun müjdesini verdi.

HASRET SONA ERDİ

20 gündür kızından ayrı kalan güzel sunucu, yavrusuna kavuştuğu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Kaplan, "Minnoşuma kavuştum" notunu düştü. Yardım talebine en kısa sürede cevap veren devlet yetkilileri ve kurumlarına da teşekkür eden Kaplan, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ve Zehra Zümrüt Selçuk'u da etiketleyerek "Çok teşekkür ederim" dedi.

Meral Kaplan geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı eşi Erhan Kanioğlu için, uzaklaştırma ve koruma tedbiri aldırmıştı.