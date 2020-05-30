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Haberler Sarmaşık Pandeminin yıldızı oldular

yıldızı oldular

Pandeminin yıldızı oldular
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Geçtiğimiz ay düet çalışmasını müzikseverlerle buluşturan başarılı ikili Zeki Güner ve Nihan Akın'ın "Seviyo mu? Sevmiyo mu?" isimli parçasıyla müzik listelerinde zirveye tırmanışı devam ediyor. Bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan Zeki Güner: "İlk kez benim söylediğim bir şarkı patladı. Nihan'ın güzel sesiyle yaptığı katkı sayesinde şarkımız giderek daha çok çalınmaya ve dinlenmeye başladı. Pandemi sürecinde bu kadar ilgi göreceğini açık konuşmak gerekirse hiç tahmin etmezdim" dedi.

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