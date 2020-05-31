Fulya Terim ilk kez konuştu

Geçtiğimiz Mart ayında korona virüse yakalanan ve yaklaşık 15 gün hastanede yatarak virüs tedavisi gören teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, iki aylık sürecin ardından ilk kez konuştu. Yeniköy'de market alışverişi yaparken görüntülenen Fulya Terim, "Çok iyiyim. Fatih hocanız da çok iyi. Çok şükür sağlığına kavuştu. Soran herkese selamı var" dedi.
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