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Haberler Sarmaşık Oktay Kaynarca Bodrum yolcusu

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karizmatik oyuncusu ve dizinin yönetmeni , Bebek’te görüntülendi. Başarılı oyuncu karantina sürecini herkes gibi evinde geçirdiğini fakat tatil için ’daki yazlığa gideceğini söyledi

Oktay Kaynarca Bodrum yolcusu
Giriş Tarihi: 31.5.2020

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Dizinin yönetmeni ve yakın arkadaşı Onur Tan ile buluşan başarılı oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Pandemi sürecinde evinde vakit geçiren Kaynarca, "Karantina günlerinde insanlar nasıl vakit geçiriyorsa ben de öyle vakit geçiriyorum" dedi.



Oktay Kaynarca her yıl olduğu gibi bu yaz tatilini de Bodrum'da geçireceğini söyledi.

"BİZİM NESİL ÇOK BAHTSIZ ÇIKTI"
İçinde bulunduğu neslin çok şansız olduğunu belirten karizmatik aktör, "Bizim nesil çok bahtsız; darbe gördü, kriz gördü, gördü de gördü" dedi. İstanbul'dan ayrılmaya hazırlandığını söyleyen Kaynarca, tatil için bu yıl da Ege kıyılarını tercih edeceğini belirtti. Tatile çıkacağını söyleyen oyuncu, "Bodrum'a gideceğim. Orada evim var. Yaz aylarını kendi evimde izole bir şekilde geçireceğim" diye konuştu.

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