Önce eğitim sonra tatil

Güzel sunucu Çağla Şikel önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir güzellik merkezinde bakım yaptıran oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Pandemi sürecinde oğulları Kuzey ve Uzay ile evde vakit geçirdiğini söyleyen Şikel, muhabirlerin, "Tatil planı yaptınız mı?" sorusuna, "Şu anda bir tatil planım yok. Önce çocukların okulu bitsin, benim projelerim devam ediyor zaten" cevabını verdi.

DİĞER