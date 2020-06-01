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İsim vermeden topa tuttu

Sponsor olduğu bir ünlüye, kendisini engellediği için “Karaktersizsin” diyen Çam, , ve Seda Sayan’ın fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaşarak temize çıkarttı. Bir tek için yorum yapmadı.

İsim vermeden topa tuttu
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Magazin dünyasında sular durulmak bilmiyor. Kavgalar sosyal medya üzerinden devam ediyor. Önceki akşam instagram'da sitem dolu paylaşım yapan modacı Tolga Çam, magazin dünyasını karıştırdı. Çam, reklam karşılığı sahne kostümü hazırladığı bir ünlünün kendisini engellediğini gördü.

SEREN SERENGİL Mİ?
Teşekkür beklerken engellendiğini anlayan Çam, sinirlenerek, "Ne karaktersizsiniz, sponsorluk istersiniz kostümler alırsınız, sonra tak diye engel, Madem engelliyorsun, kostümlerimi yolla veya paramı öde. İsmini açıklayacağım, bir yandan içimdeki ses bırak rezil etme diyor. Utanmadan bir de millete ahlak dersi veriyorsun" dedi. Tolga Çam'ın paylaşımının altına binlerce yorum yağdı. Yorumlarda tahmin edilen isimler arasında bulunan Demet Akalın, Seda Sayan ve Gülben Ergen'in fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşarak bu isimlerden bahsetmediğini açıkladı. Birçok kişinin tahmini doğru diyen Tolga Çam, bu ismin Seren Serengil olduğu düşüncesini akıllara getirdi.

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