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Haberler Sarmaşık Pınar Altuğ Atacan: Hep bas basa verelim

Atacan: Hep bas basa verelim

Giriş Tarihi: 1.6.2020

Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur Atacan ile baş başa verdiği pozunu sosyal medyadan paylaştı. Eşi ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine inat sürekli aşk pozları paylaşan Atacan, fotoğrafa, "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştü.

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