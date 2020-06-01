Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur Atacan ile baş başa verdiği pozunu sosyal medyadan paylaştı. Eşi ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine inat sürekli aşk pozları paylaşan Atacan, fotoğrafa, "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştü.
Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur Atacan ile baş başa verdiği pozunu sosyal medyadan paylaştı. Eşi ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine inat sürekli aşk pozları paylaşan Atacan, fotoğrafa, "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştü.
Pınar Altuğ Atacan: Hep bas basa verelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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