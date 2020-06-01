Simge dünya starlarının izinde

Beslenme düzenini kökten değiştiren Simge Sağın,"Ekmek yemeyin" sözüne harfiyen uyup, dengeli beslenme ve haftanın 5 günü yaptığı düzenli antrenman sayesinde fiziğini koruyor. Dünyaca ünlü sanatçılardan Pink, Britney Spears, Mariah Carey ve Rihanna gibi yıldızların uyguladığı fitness tekniği Antigravity Yoga (Yerçekimine Karşı Yoga) yaparken görüntülerini sosyal medyasından paylaşan güzel popçu böylece fit vücudunun da sırrını vermiş oldu. Şarkıcı, tüm hem cinslerine Antigravity Yoga'yı tavsiye etti.