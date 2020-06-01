Yüce’den online ‘Çesme’ konseri

Türkiye'yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce, pandemi döneminde her hafta sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği konserler ile büyük ilgi topladı.

BAŞKANDAN DAVET GELDİ

"Evinde Kal" sloganıyla gerçekleşen online konserler serisi Çeşme, Çiğli, Konak ve Bornova Belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Online konsere Instagram'dan bağlanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "İnşallah sağlıklı günlerde yüz yüze, Tekke Plajı'mızda bir konser yapalım" dedi.