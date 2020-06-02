Bengü’den tehlike geçmedi uyarısı

Çiçeği burnunda anne Bengü, normalleşmenin ilk gününde yaptığı paylaşımla tehlikenin tam olarak geçmediğine dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Evden yeni çıkmama rağmen maskesiz ya da maskesini boynuna indirip dip bide sohbet eden en az on kişi gördüm. Lütfen maskenizi takın, taktırın. Kendinizi düşünmüyorsanız biz tedbir alanları düşünün. Yeni normal hepimize güzelliklerle gelsin" dedi.