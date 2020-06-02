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Haberler Sarmaşık Ceyda Ateş’in kızı olacak

’in kızı olacak

Ceyda Ateş’in kızı olacak
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş (31), hamile olduğunu duyurdu. Ateş bebeğinin cinsiyetini de sosyal medya hesabından açıkladı. Hayatını Miami'de sürdüren Ceyda Ateş, yaptığı partiyle bebeğinin cinsiyetini de öğrendi. Bu anları takipçileriyle paylaşan 3,5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu. Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim."

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