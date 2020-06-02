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Kavuşamayanlar için temassız kucaklaşma

Kavuşamayanlar için temassız kucaklaşma
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Corona virüsü önlemi olarak programına ara veren Müge Anlı yeniden yayına başladı. Anlı, stüdyoya kurdurduğu sarılma aparatı ile dikkat çekti... Anlı, corona virüsü önlemleri çerçevesinde, yıllardır kavuşamayanların birbirlerine 'Mesafeli' olarak sarılabilmesi için koydurduğu aparatı da ilk kez manevi kızı ile birlikte denedi. Ünlü sunucu "Kızımı çok özledim. Manevi kızım Sevcan ile 50 gündür sarılamıyoruz" dedi.

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