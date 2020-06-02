‘Sizin sayenizde borçlarımı ödedim’

Korona virüs ile mücadele sürecinde Instagram'da yaptıkları yayınlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

'SİZE BORÇLANDIM'

Kendi esprili muhabbetlerine ünlüleri de konuk eden ikili, açılışta çaldıkları 'Mesafe' parçasıyla Serdar Ortaç'a para kazandırdı. Olayı önceki gece yayına bağlanan Ortaç anlattı. Her yayına başlangıçta neşeli bir şarkı ile açılışı yapan Bartu Küçükçağlayan, geçtiğimiz haftalarda Serdar Ortaç'ın 'Mesafe' şarkısını çalmıştı. Yeniden gündeme gelmesinin ardından, Ortaç'ın 'Mesafe' parçası müzik uygulamalarında da tekrar popüler oldu ve listelere girdi. Bu nedenle Ortaç'ın telif gelirleri de bir anda üçe katlandı. Önceki gece Küçükçağlayan ile Altuntaş'ın programına bir kez daha katılan Ortaç, ikiliye teşekkür etti.



'YENİDEN MESHUR ETTİNİZ'

Yayına katılan Ortaç, "Bartu, 'Mesafe'yi sen tekrar meşhur ettin. Nasıl keşfettiysen onu. Senden sonra bu parasız durumumda ne kadar telif yattı biliyor musun? Şarkının telifleri üçe katlandı. Durup dururken sana borçlandım. Benden menajerlik alsan, yüzde 5'i 50 bin lira. İşime çok yaradı. Eleman maaşları ödendi. Birikmiş borçlar ödendi. Size teşekkür ediyorum" dedi. Bu sözler üzerine Bartu Küçükçağlayan da, "O senin şarkının başarısı. Senin başarın döndü geldi seni buldu" yanıtını verdi.

Erman AZAR