Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun ile Arnavutköy iskeleden tekneyle açılırken görüntülendi. Normalleşme sürecine hızlı bir şekilde uyum sağlayan iki sevgiliye, arkadaşları da eşlik etti. Emirgan- Dolmabahçe hattında yaklaşık 5 saat turlayarak karantina günlerinin acısını çıkaran çift, gece yarısı da Bebek'ten Arnavutköy'e yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Boğaz turuyla normalleştiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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