Aksam 7’den sonra yemek yemiyor

Geçen sene kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, düzenli egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenme ile doğum kilolarından kurtulduğunu önceki gün Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Tulumlu bir fotoğrafını yayınlayan Bengü, altına "Son kalan 3 kiloya da karantinada veda edince giremediğim canım tulumumun bol gelen haliyle bir poz verdim gitti. Bir de 19.00'dan sonra yemek olayını kapatınız" notunu düştü.