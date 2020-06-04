Aylin’in doğal cenneti

İzmir'den İstanbul'a gelip şöhreti yakalayan popçu Pınar Aylin, yeniden İzmir'e yerleşme kararı almıştı. 48 yaşındaki şarkıcı, eşi ve kızı ile birlikte kendisine yepyeni bir hayat kurdu. İstanbul'un trafiğinden dertli olan Pınar Aylin, İzmir'de ailesiyle sakin ve doğayla iç içe bir hayat yaşamaya başladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 48 yaşındaki popçu, bahçeli lüks bir villada yaşıyor.

BAHÇEYLE UĞRAŞIYOR

Boş vakitlerinde bahçeyle ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor. İstanbul'un zor bir şehir olduğunu belirten şarkıcı, "Artık saatlerce trafikte kalmaya dayanamıyorum. Burada kaybettiğim zamanı hayatım için anlamsız görüyorum. Bu açıdan bakınca doğup büyüdüğüm şehir olan İzmir, hayatı daha güzel yaşamak için ideal" demişti.