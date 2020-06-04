Sahnede pandemi indirimi

Korona virüs salgını dolayısıy-la konserlerin iptal edilmesi, eğlence mekanlarının kapatıl-ması ünlü şarkıcıları zor duru-ma düşürdü. Çalışmadan 3- 4 ay idare edebileceklerini söyleyen ünlüler arasın-da Cenk Eren, Işın Karaca, Coşkun Sabah gibi isimler yer almıştı. Özellikle Demet Akalın'ın "Geçinemiyorum yavaş yavaş zorlu bir sürece giriyorum" söylemi magazin dünyasında epey ses getir-mişti. Normalleşme ile birlikte tek-rar konser ve sahne planları yap-maya başlayan ünlüler fiyatlarında indirim yapabileceklerini açıkladı.

İLK MÜJDE ALİŞAN'DAN

İlk indirim açıklaması ise Alişan'dan geldi. Alişan herkesin elini taşın altına koy-ması gerektiğini belirterek şunları söyle-di: İşler zamanla açılacak, sanatçılar da mekanlardan besleniyor. Halkın alım gücü belli, herkesin yaşaması için indirim şart. Ben de belli süre indirim yapabili-rim. Bu açıklamanın ardından işsizlik-ten şikayet eden Demet Akalın, Cenk Eren ve Işın Karaca'nın da indirim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.



KONSER FİYAT ARALIKLARI

Demet Akalın: 100 bin- 120 bin Işın Karaca: 90 bin-100 bin Cenk Eren: 70 bin-80 bin Alişan: 60 bin 70 bin Coşkun Sabah: 20 bin-30 bin