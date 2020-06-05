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Haberler Sarmaşık Anemiye karşı mango

Anemiye karşı mango

Anemiye karşı mango
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Egzotik meyvelerden biri olan Mango, hem lezzetiyle hem de sağladığı katkılarla sevilen meyvelerden biridir. Sağlık açısından oldukça faydalı olan mangonun, antioksidan bileşikleri sayesinde kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Barındırdığı C ve A vitamininin fazla olmasıyla bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur. Mangodaki demir içeriği ile aneminin tedavi edilmesine de yardımcı olmaktadır.

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