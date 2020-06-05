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Haberler Sarmaşık Anne kız alışveriş turunda

alışveriş turunda

Anne kız alışveriş turunda
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Son günlerde eşi Cenk Küpeli ile üçüncü çocuk yapacakları hakkında haberlere konu olan Demet Şener Küpeli, geçtiğimiz gün 13 yaşındaki kızı İrem ile birlikte görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma izin gününde alışverişe çıkan anne kız, gün boyunca Nişantaşı'ndaki mağazaları tek tek dolaştı. Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem'in, annesinin boyuna geldiği görüldü.

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