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Eksi maya ekmegi sindirimin dostu

Eksi maya ekmegi sindirimin dostu
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Hazır mayanın ortaya çıkmasıyla unutulan ekşi maya ile üretilen ekmekler, karantina günlerinde tekrar yaygınlaşmaya başladı. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan ekşi mayanın özellikle sindirim sistemi ve genel metabolizma üzerindeki olumlu etkileri bulunuyor. Ekşi maya buğdayda bulunan glüteni ve şekeri ve diğer enzimleri parçalayarak geliştiği için vücudumuza ve sindirim sistemimize olumlu etkiler sağlamaktadır. Öte yandan bağışıklık sistemini de güçlendirir.

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