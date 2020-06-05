‘Tedbirliyim’ dedi ama maske takmayı unuttu

0-18 yaş grubu çocuklar sokaklara dökülürken ünlü ebeveynler de onlara eşlik etti. Hande Ataizi de, oğlu Leon'u sevgilisi Dinç Aydoğdu ile gezintiye çıkardı. Oğluna kiraz satın alan oyuncu, henüz tatil planı yapmadığını ve temkinli olmakta fayda gördüğünü söyleyip "Bekleyip göreceğiz; haziran ya da temmuz sonu gibi belki gideceğiz. Bodrum'da ev olduğu için her yıl oraya gidiyorum" dedi ama ünlü ismin maske takmaması sözleriyle çelişti.