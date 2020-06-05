0-18 yaş grubu çocuklar sokaklara dökülürken ünlü ebeveynler de onlara eşlik etti. Hande Ataizi de, oğlu Leon'u sevgilisi Dinç Aydoğdu ile gezintiye çıkardı. Oğluna kiraz satın alan oyuncu, henüz tatil planı yapmadığını ve temkinli olmakta fayda gördüğünü söyleyip "Bekleyip göreceğiz; haziran ya da temmuz sonu gibi belki gideceğiz. Bodrum'da ev olduğu için her yıl oraya gidiyorum" dedi ama ünlü ismin maske takmaması sözleriyle çelişti.
‘Tedbirliyim’ dedi ama maske takmayı unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.