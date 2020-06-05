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Yasemin’in tuzu kuru

Milyoner iş insanı ile evlenen oyuncu , ’daki fahiş şezlong fiyatlarını savundu. Bu yıl da Bodrum’da tatil yapacağını söyleyen ünlü isim, “İşletmecileri de anlıyorum, sektör etkilendiği için fiyatlar normal” dedi.

Yasemin’in tuzu kuru
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Doktorlar dizisiyle ünlenen oyuncu Yasemin Ergene Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Deri montu ve ilginç maskesiyle dikkat çeken ünlü isim, karantinadan sonra ilk kez çıktığını ve dişçiye kontrole geldiğini söyledi. Uzun zamandır evde olduğunu belirten oyuncu, "Ben zaten evcimen biriyim. Evde vakit geçirmeyi seviyorum, bazı değerlerin kıymetini anladım" dedi.

"BU ÇOK NORMAL"
Bu yıl Bodrum'da güvenli alanlarda tatil yapacağını söyleyen Özilhan, plajlarda şezlong için bin lira ücret istenmesi ve yüksek tatil fiyatlarıyla ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Özilhan "Turizm sektörü çok etkilendiği için normal. Onların da az bir zamanı var. Eskisi gibi kalabalık olmayacak. İşletmeler de az kişiden daha fazla para alıp kiraları çıkarmaya çalışacaklar. Turizmcileri de anlıyorum" şeklinde konuşarak fahiş fiyatları savundu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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