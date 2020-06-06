Galatasaraylı Milli basketbolcu Işıl Alben, geçtiğimiz gün elektrikli bisikletiyle tura çıktığı Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bisikletten sıkılınca eve araç-la gitmeye karar veren oyuncu, özel aracının getirilmesini istedi. İkiye katlanan bisikletini valelerin de yardımıyla cipinin bagajına yükleyen Alben'in keyifsiz olduğu dikkatler-den kaçmadı. Ünlü bas-ketçi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Alben bisiklet turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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