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Haberler Sarmaşık Alben bisiklet turunda

Alben bisiklet turunda

Alben bisiklet turunda
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Galatasaraylı Milli basketbolcu Işıl Alben, geçtiğimiz gün elektrikli bisikletiyle tura çıktığı Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bisikletten sıkılınca eve araç-la gitmeye karar veren oyuncu, özel aracının getirilmesini istedi. İkiye katlanan bisikletini valelerin de yardımıyla cipinin bagajına yükleyen Alben'in keyifsiz olduğu dikkatler-den kaçmadı. Ünlü bas-ketçi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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