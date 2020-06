Dijitalleşmeye ayak uyduracak

Şarkıcı Bengü önceki gün Kuruçeşme'deki müzik stüdyosunda görüntülendi. Çalışmaya geldiğini söyleyen şarkıcı, "Her an yeni bir şarkı çıkarabilirim, insanlar artık hareketli bir parçalar bekliyor" dedi. Sektörün artık Youtube üzerinden yürüdüğünü hatırlatan gazetecilerin "Kaygı var mı?" sorusuna, "Hayır bizde değişime ayak uyduruyoruz. Her şey dijital, müzik de dahil" dedi.