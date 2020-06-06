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Ebru’nun paylaşımı yürek burktu

Ebru’nun paylaşımı yürek burktu
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmişti. Ebru Şallı, Instagram hesabından oğluyla mutfakta çekilmiş fotoğrafını "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni" yazdı.

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