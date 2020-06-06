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Haberler Sarmaşık Kızını özleyince dövmesini yaptırdı

Kızını özleyince dövmesini yaptırdı

Kızını özleyince dövmesini yaptırdı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir dövmeci çıkışı görüntülenen Subaşı, korona virüsü nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın ismini koluna yazdırdığını söyledi.

AKALIN'A CEVAP YOK
Ünlü fenomen, "Benim için çok anlamlı bir dövme" dedi. Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden sürekli kendisine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkındaki soruya ise, "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diye cevap verdi. Ünlü fenomen, yakın zamanda yeni ticari projeleri olacağını söyledi.

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