Dünyanın en ünlü saat markalarından biri olan Rolex, ülkemizdeki sanat ve spor dün-yasından birçok ismin de vazgeçilmezleri arasında. Bir müzayedede, 17.752.500 dolara satılarak dünyanın en pahalı saati olan Paul Newman'ın Rolex Day-tona'sının ardından, Galatarasay'ın iki ünlü futbolcusu Emre Akbaba ile Sofiane Feghouli'nin de Rolex GMT Master Pepsi modelinin peşinde olduğu ortaya çıktı.

ŞU AN 130 BİN TL

Yaklaşık 130 bin lira değerinde olan saat için girişimlerde bulunan iki futbolcunun, İzmir'in tanınmış bir saat firması ile irtibata geçtikleri ve bu saati almak için temaslarda bulundukları öğrenildi. Ancak mağaza yetkililerinden, bu modelin ellerinde olmadığnı öğrenen ikilinin hüsrana uğradıkları öğrenildi. Konu hakkın-da konuşan İzmir'deki saat koleksiyoner-lerinden Özkan Öztürk, "Akbaba ve Feghouli'nin bu modeli aradığı duyumunu aldık. Fakat bizde yok. Firmalar piyasayı kızıştırmak ve ürünün değere binmesi için satmayıp bekletiyor" dedi.





Rolex GMT Master Pepsi modeli hiç bir yerde bulunamıyor. Galatasaraylı iki futbolcu, koleksiyonerlere Rolex marka saatin Pepsi modelini bulmaları için kesenin ağzını açtı.

Fatih ŞENDİL