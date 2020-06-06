Takipçilerini 98’e götürdü

Ekrahların sevilen sunucusu Saba Tümer, karantina sürecinde evden yaptığı canlı yayınlarla gündem olurken, zaman zaman da eski fotoğraflarını paylaşarak adından söz ettiriyor. Tümer son olarak 1998'de haber spikerliği yaptığı bir videosunu paylaşarak "Hey gidi günler hey... Nasıl da ciddiyim haber sunarken; bu halimi hatırlayanlar kimler bakayım..." notunu düştü.